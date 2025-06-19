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Россия и Узбекистан будут решать миграционные вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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01:14 19.06.2025 (обновлено: 02:39 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023744653.html
Россия и Узбекистан будут решать миграционные вопросы, заявил Путин
Россия и Узбекистан будут решать миграционные вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Узбекистан будут решать миграционные вопросы, заявил Путин
Главы России и Узбекистана будут вместе решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:14:00+03:00
2025-06-19T02:39:00+03:00
россия
узбекистан
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главы России и Узбекистана будут вместе решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств."Мы договорились с Шавкатом Миромоновичем, что миграционные вопросы будем решать вместе. Почему? Потому что рынок труда у нас известно в каком состоянии сегодня находится. На вас давление происходит определенное", - сказал глава государства.Он пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры и так далее. "Надеюсь, что все это будем организовывать", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023744045.html
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россия, узбекистан, владимир путин, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, В мире
Россия и Узбекистан будут решать миграционные вопросы, заявил Путин

Путин: Россия и Узбекистан будут вместе решать миграционные вопросы

© РИА Новости / POOLВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главы России и Узбекистана будут вместе решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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"Мы договорились с Шавкатом Миромоновичем, что миграционные вопросы будем решать вместе. Почему? Потому что рынок труда у нас известно в каком состоянии сегодня находится. На вас давление происходит определенное", - сказал глава государства.
Он пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры и так далее. "Надеюсь, что все это будем организовывать", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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