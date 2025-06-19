Россия и Белоруссия всегда находят решения в спорах, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия всегда находят решения в спорах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Споры между Россией и Белоруссией идут нон-стоп, но страны всегда находят решения, уверен, так будет и дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас есть вопросы, по которым мы спорим. Причем, эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе, реально, нон-стоп. Я просто сейчас не буду вдаваться в детали. Но, в конечном итоге, мы все находим решения всегда, потому что мы стремимся к поиску вместе, поэтому и находим. Уверен, так будет и дальше", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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