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Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 19.06.2025 (обновлено: 02:13 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023742569.html
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:59:00+03:00
2025-06-19T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы ещё около трех тысяч (тел украинских военных - ред.) отдать сейчас", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных

Путин: Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел солдат ВСУ

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовы ещё около трех тысяч (тел украинских военных - ред.) отдать сейчас", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Передача тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной
00:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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