https://ria.ru/20250619/putin-2023742569.html
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:59:00+03:00
2025-06-19T00:59:00+03:00
2025-06-19T02:13:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы ещё около трех тысяч (тел украинских военных - ред.) отдать сейчас", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
Путин: Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел солдат ВСУ