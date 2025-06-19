https://ria.ru/20250619/putin-2023742569.html

Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных

Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 19.06.2025

Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных

Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:59:00+03:00

2025-06-19T00:59:00+03:00

2025-06-19T02:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова передать Украине еще около 3 тысяч тел украинских военных, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы ещё около трех тысяч (тел украинских военных - ред.) отдать сейчас", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html

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украина

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2025

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россия, украина, владимир путин