https://ria.ru/20250619/putin-2023742448.html
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским на каком-то завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:57:00+03:00
2025-06-19T00:57:00+03:00
2025-06-19T02:12:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским на каком-то завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку."Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима (Зеленский - ред.). Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форум
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
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владимир путин, россия, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Украина
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским на итоговом этапе урегулирования