https://ria.ru/20250619/putin-2023742179.html

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил Путин

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил Путин

Россия хочет завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, лучше - мирным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия хочет завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, лучше - мирным путем, заявил президент России Владимир Путин."Поверьте, мы тоже хотим это завершить (конфликт на Украине - ред.) и как можно быстрее, и лучше - мирным путем", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023742980.html

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россия, украина, владимир путин