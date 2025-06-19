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Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 19.06.2025 (обновлено: 02:10 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html
Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной
Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной
Россия отдала Украине 6 тысяч тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:56:00+03:00
2025-06-19T02:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия отдала Украине 6 тысяч тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат, сообщил президент России Владимир Путин."Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20250619/putin-2023742569.html
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Передача тел погибших солдат ВСУ
Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей, сообщил источник РИА Новости. Украина не передала России ни одного тела погибших военнослужащих.
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вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Путин: Россия отдала Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ, а взамен получила 57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия отдала Украине 6 тысяч тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
00:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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