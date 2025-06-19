https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html

Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025

Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Россия отдала Украине 6 тысяч тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:56:00+03:00

2025-06-19T00:56:00+03:00

2025-06-19T02:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022965369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2330fba95425057a644fcd50dd10fe7c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия отдала Украине 6 тысяч тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат, сообщил президент России Владимир Путин."Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023742569.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Передача тел погибших солдат ВСУ Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей, сообщил источник РИА Новости. Украина не передала России ни одного тела погибших военнослужащих. 2025-06-19T00:56 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин