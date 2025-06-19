https://ria.ru/20250619/putin-2023741870.html

Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине

Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы. "Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом - если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос - кто будет подписывать документы", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023741272.html

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