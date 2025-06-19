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Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:54 19.06.2025 (обновлено: 05:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023741870.html
Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине
Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:54:00+03:00
2025-06-19T05:56:00+03:00
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россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы. "Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом - если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос - кто будет подписывать документы", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023741272.html
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россия, владимир путин, владимир зеленский
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин задался вопросом, кто будет подписывать документы по Украине

Путин: готов к встрече с Зеленским, но главное, кто будет подписывать документы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы.
"Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом - если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос - кто будет подписывать документы", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин
00:50
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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