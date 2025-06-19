https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html

Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:52:00+03:00

2025-06-19T00:52:00+03:00

2025-06-19T01:01:00+03:00

пмэф-2025

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023741272.html

россия

донбасс

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, новороссия, владимир путин