https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html
Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России
Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России
Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:52:00+03:00
2025-06-19T00:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023741272.html
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России
Путин: Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России