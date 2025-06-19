https://ria.ru/20250619/putin-2023741272.html
России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин
России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин
России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима, заявил президент РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:50:00+03:00
2025-06-19T00:50:00+03:00
2025-06-19T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023738421_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_3fdf21c456c2c081a12405f364c7f000.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима, заявил президент РФ."Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующая глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023738421_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7d04ad420684f4eec3288941b4e01a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин
Путин: России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима, заявил президент РФ.
"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующая глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.