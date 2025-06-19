https://ria.ru/20250619/putin-2023741272.html

России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин

России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, заявил Путин

России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима, заявил президент РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:50:00+03:00

2025-06-19T00:50:00+03:00

2025-06-19T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023738421_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_3fdf21c456c2c081a12405f364c7f000.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима, заявил президент РФ."Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующая глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина