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Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:49 19.06.2025 (обновлено: 09:40 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023741171.html
Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине
Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине
Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:49:00+03:00
2025-06-19T09:40:00+03:00
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украина
россия
владимир путин
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C. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной, заявил президент Владимир Путин."Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.По словам российского лидера, Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима. Но подписывать документы должны легитимные власти, подчеркнул он."Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем", — добавил Путин.Он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, иначе ситуация может измениться в худшую для него сторону.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в Петербургском международном экономическом форуму. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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Путина о встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью
"Все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима". Заявление Путина о готовности ко встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью.
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украина, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине

Путин: если первое лицо Украины нелегитимно, то нелегитимна и вся система власти

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C. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной, заявил президент Владимир Путин.
"Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 08:00
По словам российского лидера, Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима. Но подписывать документы должны легитимные власти, подчеркнул он.
«
"Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем", — добавил Путин.
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Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет
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Он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, иначе ситуация может измениться в худшую для него сторону.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.

Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в Петербургском международном экономическом форуму. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
LIVE: Встреча Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
Вчера, 23:34
 
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