https://ria.ru/20250619/putin-2023741171.html

Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине

Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине

Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:49:00+03:00

2025-06-19T00:49:00+03:00

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C. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной, заявил президент Владимир Путин."Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.По словам российского лидера, Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима. Но подписывать документы должны легитимные власти, подчеркнул он."Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем", — добавил Путин.Он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, иначе ситуация может измениться в худшую для него сторону.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в Петербургском международном экономическом форуму. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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Путина о встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью "Все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима". Заявление Путина о готовности ко встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью. 2025-06-19T00:49 true PT2M47S

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украина, россия, владимир путин