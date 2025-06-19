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Путин высказался о безопасности в мире - РИА Новости, 19.06.2025
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00:47 19.06.2025 (обновлено: 02:08 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023741025.html
Путин высказался о безопасности в мире
Путин высказался о безопасности в мире - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о безопасности в мире
Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:47:00+03:00
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россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других, заявил президент России Владимир Путин."Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех, не за счет других. Вот ключевая вещь, ключевое звено", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20250619/putin-2023738916.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о безопасности в мире

Путин: безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других, заявил президент России Владимир Путин.
"Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех, не за счет других. Вот ключевая вещь, ключевое звено", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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