https://ria.ru/20250619/putin-2023741025.html

Путин высказался о безопасности в мире

Путин высказался о безопасности в мире - РИА Новости, 19.06.2025

Путин высказался о безопасности в мире

Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:47:00+03:00

2025-06-19T00:47:00+03:00

2025-06-19T02:08:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других, заявил президент России Владимир Путин."Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех, не за счет других. Вот ключевая вещь, ключевое звено", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023738916.html

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россия, владимир путин, в мире