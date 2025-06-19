https://ria.ru/20250619/putin-2023740284.html

Путин согласился с заявлением Трампа об украинском конфликте

Путин согласился с заявлением Трампа об украинском конфликте - РИА Новости, 19.06.2025

Путин согласился с заявлением Трампа об украинском конфликте

Президент России Владимир Путин согласился с высказыванием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что при нем конфликт на Украине мог бы не... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:42:00+03:00

2025-06-19T00:42:00+03:00

2025-06-19T02:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с высказыванием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться."По поводу заявления президента Трампа… Он неоднократно говорил, что "если бы я был президентом, то этой войны бы не было". Я думаю, что и здесь он прав", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Путин о том, что при Трампе конфликта на Украине могло бы не быть "Я думаю, что здесь он прав" Отрывок из ответа Путина, где президент заявил, что при Трампе конфликта на Украине могло бы не быть. Российский лидер также упомянул свой разговор с Байденом, где говорил о необходимости решать все мирно, не доводя до горячей фазы. 2025-06-19T00:42 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дональд трамп, владимир путин, в мире, сша