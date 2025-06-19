https://ria.ru/20250619/putin-2023739477.html
Путин рассказал о ситуации с Русской православной церковью на Украине
Путин рассказал о ситуации с Русской православной церковью на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о ситуации с Русской православной церковью на Украине
На территории Украины над Русской православной церковью издеваются до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:39:00+03:00
2025-06-19T00:39:00+03:00
2025-06-19T01:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
русская православная церковь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На территории Украины над Русской православной церковью издеваются до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы восемь лет терпели, понимаете, но людей-то жалко, там восемь лет над ними издевались. В конечном итоге и над Русской православной церковью издеваются до сих пор, над русскоязычным населением издеваются", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
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русская православная церковь, украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Русская православная церковь, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о ситуации с Русской православной церковью на Украине
Путин: на Украине до сих пор издеваются над Русской православной церковью