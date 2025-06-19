https://ria.ru/20250619/putin-2023738567.html
Путин дал совет властям Германии
Путин дал совет властям Германии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин дал совет властям Германии
Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, заявил президент России РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:36:00+03:00
2025-06-19T00:36:00+03:00
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг президент отметил, что Германия сейчас балансирует на грани рецессии. При этом Путин заявил, что рационального объяснения, почему страна отказалась от российского газа, нет. Теперь же крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen и Porsche "погибают", как и стекольная промышленность, и сфера удобрений."Лучше бы занялись спасением своего автопрома и повышением заработной платы", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023739987.html
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РИА Новости
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германия, россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Германия, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин дал совет властям Германии
Путин посоветовал Германии заняться спасением автопрома и повышением зарплат
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в четверг президент отметил, что Германия сейчас балансирует на грани рецессии. При этом Путин заявил, что рационального объяснения, почему страна отказалась от российского газа, нет. Теперь же крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen и Porsche "погибают", как и стекольная промышленность, и сфера удобрений.
"Лучше бы занялись спасением своего автопрома и повышением заработной платы", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.