https://ria.ru/20250619/putin-2023738567.html

Путин дал совет властям Германии

Путин дал совет властям Германии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин дал совет властям Германии

Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, заявил президент России РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:36:00+03:00

2025-06-19T00:36:00+03:00

2025-06-19T00:45:00+03:00

пмэф-2025

германия

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737667_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d583b813d79b8d1363ba8abcdb4ce79c.jpg

C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг президент отметил, что Германия сейчас балансирует на грани рецессии. При этом Путин заявил, что рационального объяснения, почему страна отказалась от российского газа, нет. Теперь же крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen и Porsche "погибают", как и стекольная промышленность, и сфера удобрений."Лучше бы занялись спасением своего автопрома и повышением заработной платы", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023739987.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023740284.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, владимир путин, экономика