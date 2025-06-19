https://ria.ru/20250619/putin-2023737145.html

Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой

Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой

Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:30:00+03:00

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2025-06-19T01:28:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодняшний кризис в отношениях между Россией и западной Европой начался с 2014 года", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023740913.html

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россия, владимир путин, европа, украина, в мире