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Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой
Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:30:00+03:00
2025-06-19T00:30:00+03:00
2025-06-19T01:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодняшний кризис в отношениях между Россией и западной Европой начался с 2014 года", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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россия, владимир путин, европа, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Европа, Украина, В мире
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой
Путин: кризис в отношениях между Россией и Европой начался с 2014 года