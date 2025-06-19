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Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 19.06.2025 (обновлено: 01:28 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023737145.html
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой
Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:30:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
европа
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодняшний кризис в отношениях между Россией и западной Европой начался с 2014 года", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20250619/putin-2023740913.html
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россия, владимир путин, европа, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Европа, Украина, В мире
Путин рассказал, когда начался кризис в отношения между Россией и Европой

Путин: кризис в отношениях между Россией и Европой начался с 2014 года

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и западной Европы начался с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодняшний кризис в отношениях между Россией и западной Европой начался с 2014 года", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин высказался о признании республик Донбасса
00:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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