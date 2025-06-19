https://ria.ru/20250619/putin-2023736424.html

Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин

Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин

Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:27:00+03:00

2025-06-19T00:27:00+03:00

2025-06-19T00:30:00+03:00

россия

безопасность

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023736539.html

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россия, безопасность, владимир путин