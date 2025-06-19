https://ria.ru/20250619/putin-2023736424.html
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин
Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:27:00+03:00
2025-06-19T00:27:00+03:00
2025-06-19T00:30:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023736539.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин
Путин: Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы