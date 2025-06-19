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Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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00:27 19.06.2025 (обновлено: 00:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023736424.html
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин
Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:27:00+03:00
2025-06-19T00:30:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023736539.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин

Путин: Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения безопасности, заявил Путин
00:28
 
РоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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