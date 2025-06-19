https://ria.ru/20250619/putin-2023732795.html
Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски
Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски
Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:09:00+03:00
2025-06-19T00:09:00+03:00
2025-06-19T08:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. "Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке", — сказал президент в ходе встречи с представителями международных информагентств.Он рассказал, что его дочь еще в 2000-х года начала изучать китайский. Инициатива исходила от нее самой."Взяла преподавателя и изучала", — добавил президент. Так же Путин рассказал о росте интереса россиян к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240902/putin-1969931231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о своей внучке, которая учит китайский
Путин рассказал, что его внучка учит китайский, у нее воспитательница из Пекина.
2025-06-19T00:09
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, пекин, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Пекин, Владимир Путин
Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски
Путин рассказал, что его внучка с воспитательницей из Пекина говорит по-китайски
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком.
«
"Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке", — сказал президент в ходе встречи с представителями международных информагентств.
Он рассказал, что его дочь еще в 2000-х года начала изучать китайский. Инициатива исходила от нее самой.
"Взяла преподавателя и изучала", — добавил президент.
Так же Путин рассказал о росте интереса россиян к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.