https://ria.ru/20250619/putin-2023732795.html

Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски

Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. "Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке", — сказал президент в ходе встречи с представителями международных информагентств.Он рассказал, что его дочь еще в 2000-х года начала изучать китайский. Инициатива исходила от нее самой."Взяла преподавателя и изучала", — добавил президент. Так же Путин рассказал о росте интереса россиян к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240902/putin-1969931231.html

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Путин о своей внучке, которая учит китайский Путин рассказал, что его внучка учит китайский, у нее воспитательница из Пекина. 2025-06-19T00:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пекин, владимир путин