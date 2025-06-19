https://ria.ru/20250619/putin-2023732528.html
Путин: Россия не навязывает мирное решение ирано-израильского конфликта
Путин: Россия не навязывает мирное решение ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 19.06.2025
Путин: Россия не навязывает мирное решение ирано-израильского конфликта
Россия никому не навязывает мирное решение конфликта между Ираном и Израилем, но говорит о том, какой видит выход из ситуации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:08:00+03:00
2025-06-19T00:08:00+03:00
2025-06-19T02:40:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия никому не навязывает мирное решение конфликта между Ираном и Израилем, но говорит о том, какой видит выход из ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств на ПМЭФ."Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путина о позиции России по поводу конфликта между Ираном и Израилем
Полный ответ Путина на вопрос о позиции России по поводу конфликта между Ираном и Израилем.
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россия, иран, израиль, владимир путин, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Россия, Иран, Израиль, Владимир Путин, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин: Россия не навязывает мирное решение ирано-израильского конфликта
Путин: Россия никому не навязывает мирное решение конфликта Ирана и Израиля