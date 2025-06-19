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Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране."Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков (АЭС "Бушер" - ред.). Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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ПМЭФ-2025, Иран, Бушерская АЭС, Владимир Путин, Израиль, Россия
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
Путин: с Израилем есть договоренность по безопасности строителей АЭС "Бушер"