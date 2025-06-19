Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
00:07 19.06.2025 (обновлено: 00:13 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023732278.html
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:07:00+03:00
2025-06-19T00:13:00+03:00
пмэф-2025
иран
бушерская аэс
владимир путин
израиль
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6121b61b70e760a1212356445b9656bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране."Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков (АЭС "Бушер" - ред.). Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
https://ria.ru/20250619/putin-2023733150.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_dac2104b6e1457c1bf1cb1ad81d378d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, бушерская аэс, владимир путин, израиль, россия
ПМЭФ-2025, Иран, Бушерская АЭС, Владимир Путин, Израиль, Россия
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"

Путин: с Израилем есть договоренность по безопасности строителей АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране.
"Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков (АЭС "Бушер" - ред.). Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин
00:10
 
ПМЭФ-2025ИранБушерская АЭСВладимир ПутинИзраильРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала