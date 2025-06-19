https://ria.ru/20250619/putin-2023732278.html

Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"

Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025

Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"

Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране."Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков (АЭС "Бушер" - ред.). Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023733150.html

иран

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иран, бушерская аэс, владимир путин, израиль, россия