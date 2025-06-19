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Путин призвал обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:04 19.06.2025 (обновлено: 00:18 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023731371.html
Путин призвал обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля
Путин призвал обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Путин призвал обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля
Правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:04:00+03:00
2025-06-19T00:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств."Было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действия и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана с одной стороны на его атомную деятельность - в том числе, на мирную атомную деятельность, разумеется, я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах - так и обеспечить интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал российский лидер.Как отметил Путин, это очень тонкий вопрос, в решении которого нужно быть очень аккуратным. "В целом, такое решение может быть найдено", - считает глава государства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023732278.html
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иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, владимир путин, дональд трамп, крейг мюррей
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Крейг Мюррей
Путин призвал обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля

Путин: правильным было бы обеспечить как интересы Ирана, так и Израиля

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
00:07
"Было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действия и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана с одной стороны на его атомную деятельность - в том числе, на мирную атомную деятельность, разумеется, я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах - так и обеспечить интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал российский лидер.
Как отметил Путин, это очень тонкий вопрос, в решении которого нужно быть очень аккуратным. "В целом, такое решение может быть найдено", - считает глава государства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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00:13
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю, сообщил Путин
00:10
 
ПМЭФ-2025ИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРоссияВладимир ПутинДональд ТрампКрейг Мюррей
 
 
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