https://ria.ru/20250619/putin-2023729910.html
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:00:00+03:00
2025-06-19T00:00:00+03:00
2025-06-19T00:00:00+03:00
пмэф-2025
россия
вьетнам
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023725240_0:0:1483:834_1920x0_80_0_0_05e954dd966e8af3b5abe300f22b2d77.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ. "У нас много хороших проектов. Я уже не говорю про известный центр, так и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно, и готовы расширять это сотрудничество, в том числе предоставляя нашим вьетнамским друзьям возможность работать на территории Российской Федерации в области углеводородов", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023725240_0:0:1113:834_1920x0_80_0_0_776c29ba9c1b551d87eb62e3b252ce31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов