https://ria.ru/20250619/putin-2023729910.html

Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин

Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин

Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:00:00+03:00

2025-06-19T00:00:00+03:00

2025-06-19T00:00:00+03:00

пмэф-2025

россия

вьетнам

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023725240_0:0:1483:834_1920x0_80_0_0_05e954dd966e8af3b5abe300f22b2d77.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ. "У нас много хороших проектов. Я уже не говорю про известный центр, так и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно, и готовы расширять это сотрудничество, в том числе предоставляя нашим вьетнамским друзьям возможность работать на территории Российской Федерации в области углеводородов", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вьетнам, владимир путин