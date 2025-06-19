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Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023729910.html
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:00:00+03:00
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пмэф-2025
россия
вьетнам
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ. "У нас много хороших проектов. Я уже не говорю про известный центр, так и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно, и готовы расширять это сотрудничество, в том числе предоставляя нашим вьетнамским друзьям возможность работать на территории Российской Федерации в области углеводородов", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вьетнам, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, заявил Путин

Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.
«
"У нас много хороших проектов. Я уже не говорю про известный центр, так и про энергетику, где мы работаем и на территории Вьетнама, и на территории Российской Федерации совместно, и готовы расширять это сотрудничество, в том числе предоставляя нашим вьетнамским друзьям возможность работать на территории Российской Федерации в области углеводородов", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияВьетнамВладимир Путин
 
 
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