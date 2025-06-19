https://ria.ru/20250619/putin--2023991338.html

Путин назвал Индонезию одним из ведущих внешнеторговых партнеров России

Путин назвал Индонезию одним из ведущих внешнеторговых партнеров России - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал Индонезию одним из ведущих внешнеторговых партнеров России

Индонезия является одним из ведущих азиатских внешнеторговых партнеров России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:34:00+03:00

2025-06-19T17:34:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Индонезия является одним из ведущих азиатских внешнеторговых партнеров России, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."Подчеркну, что Индонезия является одним из наших ведущих южно-азиатских внешних торговых партнеров", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

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