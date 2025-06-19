https://ria.ru/20250619/putin--2023981268.html

Путин и президент Индонезии завершили переговоры

Путин и президент Индонезии завершили переговоры - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и президент Индонезии завершили переговоры

Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:19:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне, они продолжались более 3 часов.Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

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индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире