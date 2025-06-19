Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Индонезии завершили переговоры - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:19 19.06.2025 (обновлено: 17:21 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin--2023981268.html
Путин и президент Индонезии завершили переговоры
Путин и президент Индонезии завершили переговоры - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и президент Индонезии завершили переговоры
Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:19:00+03:00
2025-06-19T17:21:00+03:00
индонезия
пмэф-2025
владимир путин
прабово субианто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023922243_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_933228205cf5a641bc7632533f576fb8.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне, они продолжались более 3 часов.Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023922243_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_e34d9a233e7115d710d8f4b60034546c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире
Индонезия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Путин и президент Индонезии завершили переговоры

Путин и президент Индонезии Субианто завершили переговоры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто завершили переговоры, которые проходили в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне, они продолжались более 3 часов.
Как ранее сообщали в Кремле, Путин и Субианто по итогам переговоров сделают заявления для прессы. Кроме того, ожидается подписание совместных документов.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025ИндонезияВладимир ПутинПрабово СубиантоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала