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Глава ДНР заявил об интересе иностранных инвесторов к Донбассу

Глава ДНР заявил об интересе иностранных инвесторов к Донбассу - РИА Новости, 19.06.2025

Глава ДНР заявил об интересе иностранных инвесторов к Донбассу

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что иностранные инвесторы все активнее обращают внимание на Донбасс, переговоры с зарубежной делегацией РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:33:00+03:00

2025-06-19T15:33:00+03:00

2025-06-19T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что иностранные инвесторы все активнее обращают внимание на Донбасс, переговоры с зарубежной делегацией прошли и на Петербургском международном экономическом форуме. "Эту работу (по экономическому развитию – ред.) мы продолжаем, в том числе на полях Петербургского международного экономического форума. Мы подписываем сейчас соглашения, мы проводим сейчас переговоры, в том числе с иностранцами. Сейчас, что немаловажно, уже все больше внимания обращают, в том числе, на наш регион иностранцы. И сегодня тоже прошли такие переговоры", - сказал Пушилин в эфире радио Sputnik.Он отметил, что промышленный потенциал Донбасса "интересен для бизнеса, для инвесторов". "И этот маховик набирает оборот, набирает уже сейчас, еще пока не закончена специальная военная операция, еще до того, как наступила победа. После того, как наступит победа, всё будет гораздо быстрее развиваться", - добавил глава ДНР. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, донбасс, донецкая народная республика, россия, в мире, инвестиции, инвесторы