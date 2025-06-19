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ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/punkt-2023895144.html
ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.06.2025
ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области
Распределительный пункт ВСУ и база наемников уничтожены в районе города Шостка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:52:00+03:00
2025-06-19T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
россия
сумская область
брянская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Распределительный пункт ВСУ и база наемников уничтожены в районе города Шостка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Шосткинское направление: 09.15 мск – уничтожение пункта распределения и пополнения подразделений, 14.50 - удар по месту дислокации иностранных наемников", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также уничтожен опорный пункт ВСУ в Середино-Будском районе области, удары позволили сорвать переброску резервов и боеприпасов. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html
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россия
сумская область
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сергей лебедев, россия, сумская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Россия, Сумская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили распределительный пункт и базу наемников ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Распределительный пункт ВСУ и база наемников уничтожены в районе города Шостка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Шосткинское направление: 09.15 мск – уничтожение пункта распределения и пополнения подразделений, 14.50 - удар по месту дислокации иностранных наемников", - сообщил собеседник агентства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен
06:21
По его словам, также уничтожен опорный пункт ВСУ в Середино-Будском районе области, удары позволили сорвать переброску резервов и боеприпасов.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевРоссияСумская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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