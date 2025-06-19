https://ria.ru/20250619/punkt-2023895144.html

ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.06.2025

ВС России уничтожили распределительный пункт ВСУ в Сумской области

Распределительный пункт ВСУ и база наемников уничтожены в районе города Шостка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:52:00+03:00

2025-06-19T13:52:00+03:00

2025-06-19T13:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

россия

сумская область

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Распределительный пункт ВСУ и база наемников уничтожены в районе города Шостка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Шосткинское направление: 09.15 мск – уничтожение пункта распределения и пополнения подразделений, 14.50 - удар по месту дислокации иностранных наемников", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также уничтожен опорный пункт ВСУ в Середино-Будском районе области, удары позволили сорвать переброску резервов и боеприпасов. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

брянская область

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сергей лебедев, россия, сумская область, брянская область, вооруженные силы украины