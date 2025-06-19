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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
Ударом в Харьковской области разрушен командный пункт ВСУ и поражен узел связи НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:46:00+03:00
2025-06-19T13:46:00+03:00
2025-06-19T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
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нато
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безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ударом в Харьковской области разрушен командный пункт ВСУ и поражен узел связи НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Поражённые военные объекты ВСУ... В Купянском районе... Разрушен командный пункт... Поражён узел связи НАТО", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ и поразили узел связи НАТО под Харьковом