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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/punkt--2023892443.html
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
Ударом в Харьковской области разрушен командный пункт ВСУ и поражен узел связи НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:46:00+03:00
2025-06-19T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ударом в Харьковской области разрушен командный пункт ВСУ и поражен узел связи НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Поражённые военные объекты ВСУ... В Купянском районе... Разрушен командный пункт... Поражён узел связи НАТО", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ и поразили узел связи НАТО под Харьковом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ударом в Харьковской области разрушен командный пункт ВСУ и поражен узел связи НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Поражённые военные объекты ВСУ... В Купянском районе... Разрушен командный пункт... Поражён узел связи НАТО", - рассказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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