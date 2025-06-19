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ПСБ поддержит проекты Саратовской и Ивановской областей - РИА Новости, 19.06.2025
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17:21 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/psb-2023982257.html
ПСБ поддержит проекты Саратовской и Ивановской областей
ПСБ поддержит проекты Саратовской и Ивановской областей - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ поддержит проекты Саратовской и Ивановской областей
Председатель ПСБ Петр Фрадков на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписал двусторонние соглашения между банком Саратовской и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:21:00+03:00
2025-06-19T17:21:00+03:00
псб (банк псб)
ивановская область
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписал двусторонние соглашения между банком Саратовской и Ивановской областями для стимулирования региональных экономик, сообщает пресс-служба банка. Также договор направлен на развитие банковской инфраструктуры и поддержку малого и среднего бизнеса. Ключевыми направлениями станут повышение доступности финансирования для предпринимателей, внедрение современных банковских технологий, содействие развитию жилищного строительства, повышение финансовой грамотности и цифровизация платежей. "Соглашения охватят широкий круг тем в приоритетных для регионов направлениях и запуск проектов, способствующих их экономическому росту. Наше сотрудничество затронет вопросы от жилищного строительства и кредитования до поддержки предпринимательства и военнослужащих, и ветеранов боевых действий. ПСБ также будет развивать механизмы государственно-частного партнерства для достижения максимального социально-экономического эффекта в регионах", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. В Ивановской области у ПСБ сформировался опыт социального партнерства, результатом которого стал открытый в этом году центр уличного баскетбола, в Саратовской области при участии банка реализуется проект "Карта жителя Саратовской области". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ивановская область
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псб (банк псб), ивановская область, саратовская область
ПСБ (Банк ПСБ), Ивановская область, Саратовская область
ПСБ поддержит проекты Саратовской и Ивановской областей

Глава ПСБ Фрадков подписал соглашения с Саратовской и Ивановской областями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписал двусторонние соглашения между банком Саратовской и Ивановской областями для стимулирования региональных экономик, сообщает пресс-служба банка.
Также договор направлен на развитие банковской инфраструктуры и поддержку малого и среднего бизнеса. Ключевыми направлениями станут повышение доступности финансирования для предпринимателей, внедрение современных банковских технологий, содействие развитию жилищного строительства, повышение финансовой грамотности и цифровизация платежей.
"Соглашения охватят широкий круг тем в приоритетных для регионов направлениях и запуск проектов, способствующих их экономическому росту. Наше сотрудничество затронет вопросы от жилищного строительства и кредитования до поддержки предпринимательства и военнослужащих, и ветеранов боевых действий. ПСБ также будет развивать механизмы государственно-частного партнерства для достижения максимального социально-экономического эффекта в регионах", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
В Ивановской области у ПСБ сформировался опыт социального партнерства, результатом которого стал открытый в этом году центр уличного баскетбола, в Саратовской области при участии банка реализуется проект "Карта жителя Саратовской области".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПСБ (Банк ПСБ)Ивановская областьСаратовская область
 
 
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