https://ria.ru/20250619/psb-2023929121.html
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ - РИА Новости, 19.06.2025
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ
Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:06:00+03:00
2025-06-19T15:06:00+03:00
2025-06-19T15:13:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ)."Рассчитываем, что результатом совместной работы станет повышение доступности кредитов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ. Банки – партнеры программы комплексного развития территорий будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам", – прокомментировал соглашение министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Договор, направленный на формировании благоприятных условий для инвесторов, участвующих в проектах КРТ, будет действовать на протяжении десяти лет, добавил он.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250617/ovchinskiy-2023208929.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации проектов КРТ
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ).
"Рассчитываем, что результатом совместной работы станет повышение доступности кредитов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ. Банки – партнеры программы комплексного развития территорий будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам", – прокомментировал соглашение министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Договор, направленный на формировании благоприятных условий для инвесторов, участвующих в проектах КРТ, будет действовать на протяжении десяти лет, добавил он.
Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.