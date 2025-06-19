https://ria.ru/20250619/psb-2023929121.html

Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ

Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ - РИА Новости, 19.06.2025

Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ

Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:06:00+03:00

2025-06-19T15:06:00+03:00

2025-06-19T15:13:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ)."Рассчитываем, что результатом совместной работы станет повышение доступности кредитов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ. Банки – партнеры программы комплексного развития территорий будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам", – прокомментировал соглашение министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Договор, направленный на формировании благоприятных условий для инвесторов, участвующих в проектах КРТ, будет действовать на протяжении десяти лет, добавил он.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250617/ovchinskiy-2023208929.html

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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы