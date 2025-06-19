Рейтинг@Mail.ru
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 19.06.2025 (обновлено: 15:13 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/psb-2023929121.html
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ - РИА Новости, 19.06.2025
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ
Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:06:00+03:00
2025-06-19T15:13:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ)."Рассчитываем, что результатом совместной работы станет повышение доступности кредитов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ. Банки – партнеры программы комплексного развития территорий будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам", – прокомментировал соглашение министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Договор, направленный на формировании благоприятных условий для инвесторов, участвующих в проектах КРТ, будет действовать на протяжении десяти лет, добавил он.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250617/ovchinskiy-2023208929.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации КРТ

Москва заключила с ПСБ соглашение о взаимодействии при реализации проектов КРТ

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Москвы и банк ПСБ заключили на ПМЭФ соглашение о взаимодействии при реализации комплексного развития территорий (КРТ).
"Рассчитываем, что результатом совместной работы станет повышение доступности кредитов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ. Банки – партнеры программы комплексного развития территорий будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам", – прокомментировал соглашение министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Договор, направленный на формировании благоприятных условий для инвесторов, участвующих в проектах КРТ, будет действовать на протяжении десяти лет, добавил он.
Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Овчинский: жилье для реновации возведут в поселке Кокошкино в рамках КРТ
17 июня, 10:13
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала