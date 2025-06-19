https://ria.ru/20250619/posol-2024057780.html

Посол рассказал о помощи КНДР в отражении вторжения в Курскую область

Посол рассказал о помощи КНДР в отражении вторжения в Курскую область - РИА Новости, 19.06.2025

Посол рассказал о помощи КНДР в отражении вторжения в Курскую область

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко об... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:31:00+03:00

2025-06-19T22:31:00+03:00

2025-06-19T22:31:00+03:00

пензенская область

кндр (северная корея)

курская область

россия

син хон чхоль (посол кндр в москве)

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко об участии спецназа северокорейской армии в отражении вторжения в Курскую область, сообщило правительство Пензенской области. Мельниченко на встрече с посолом отметил, что ровно год назад лидеры двух стран Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. "Это историческое событие определило дальнейшее развитие международного сотрудничества двух стран,. По стратегическому решению уважаемого товарища Ким Чен Ына подразделения специального назначения нашей армии в соответствии с договором приняли участие в операции по отражению вторжения в Курскую область. Этот факт является яркой демонстрацией самого высокого уровня союзнических отношений между народами наших двух стран", - сказал Син Хон Чхоль, слова которого цитирует областное правительство. Глава региона выразил дипломату слова особой признательности за ту помощь, которую оказала КНДР в освобождении населенных пунктов Курской области. "Говоря о дружбе, которая связывает граждан наших стран, Син Хон Чхоль упомянул о своих соотечественниках, участвующих в боевых действиях на российской границе. Мы бесконечно признательны корейским товарищам за их вклад в отражение вооруженного вторжения укронацистов на территорию Курской области, где отважно сражались пензенцы. Будем рады приезду делегации из КНДР, чтобы наши друзья могли на месте оценить перспективные направления для совместной работы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/znak-2022542963.html

https://ria.ru/20250123/bolnitsa-1995170018.html

кндр (северная корея)

курская область

россия

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кндр (северная корея), курская область, россия, син хон чхоль (посол кндр в москве), олег мельниченко