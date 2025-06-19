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Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября - РИА Новости, 19.06.2025
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02:17 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/posobiya-2023751318.html
Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября
Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября - РИА Новости, 19.06.2025
Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября
Вступающие 1 сентября в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:17:00+03:00
2025-06-19T02:17:00+03:00
общество
россия
иван соловьев (юрист)
отпуск
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Вступающие 1 сентября в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это коснется методики измерения среднего дохода, которую используют при начислении отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Из расчета уберут все случаи освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты. Это, например, больничные, период отпуска по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами.Иными словами, средний заработок в таких формулах будет привязан к фактически отработанному времени.&quot;Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику&quot;, — объясняет Соловьев.Он советует работодателям заранее внести изменения в локальные правовые акты и внутренние регламенты, а также поменять шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), отпуск
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Отпуск
Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Юрист Соловьев: с 1 сентября изменятся правила начисления пособий и отпускных

© Depositphotos.com / EpicStockMedia Молодые люди наслаждаются закатом на море
Молодые люди наслаждаются закатом на море - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Depositphotos.com / EpicStockMedia
Молодые люди наслаждаются закатом на море . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Вступающие 1 сентября в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Это коснется методики измерения среднего дохода, которую используют при начислении отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Из расчета уберут все случаи освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты. Это, например, больничные, период отпуска по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами.
Иными словами, средний заработок в таких формулах будет привязан к фактически отработанному времени.
«

"Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику", — объясняет Соловьев.

Он советует работодателям заранее внести изменения в локальные правовые акты и внутренние регламенты, а также поменять шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий.
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22 мая, 02:15
 
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