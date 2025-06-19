https://ria.ru/20250619/posobiya-2023751318.html

Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября - РИА Новости, 19.06.2025

Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Вступающие 1 сентября в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:17:00+03:00

2025-06-19T02:17:00+03:00

2025-06-19T02:17:00+03:00

общество

россия

иван соловьев (юрист)

отпуск

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Вступающие 1 сентября в силу новые правила расчета среднего заработка изменят правила начисления пособий, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это коснется методики измерения среднего дохода, которую используют при начислении отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Из расчета уберут все случаи освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты. Это, например, больничные, период отпуска по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами.Иными словами, средний заработок в таких формулах будет привязан к фактически отработанному времени."Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику", — объясняет Соловьев.Он советует работодателям заранее внести изменения в локальные правовые акты и внутренние регламенты, а также поменять шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий.

https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), отпуск