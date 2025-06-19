https://ria.ru/20250619/poezd-2023900340.html
В Курганской области поезд сошел с рельсов
В Курганской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 19.06.2025
В Курганской области поезд сошел с рельсов
Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:05:00+03:00
2025-06-19T14:05:00+03:00
2025-06-19T14:05:00+03:00
каменск-уральский
курган
курганская область
южно-уральская железная дорога
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_a517acc698d5473715d87ab8acad8ea5.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на участке приостановлено, сообщила пресс-служба ЮУЖД. "Девятнадцатого июня в 12.14 по местному времени (10.14 мск) на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский – Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский – Курган приостановлено", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250406/poezd-2009678662.html
каменск-уральский
курган
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bedc135a384f71a1226bd8e658b548c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменск-уральский, курган, курганская область, южно-уральская железная дорога, происшествия
Каменск-Уральский, Курган, Курганская область, Южно-Уральская железная дорога, Происшествия
В Курганской области поезд сошел с рельсов
В Курганской области 11 вагонов поезда сошли с рельсов, пострадавших нет