https://ria.ru/20250619/poezd-2023900340.html

В Курганской области поезд сошел с рельсов

В Курганской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 19.06.2025

В Курганской области поезд сошел с рельсов

Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:05:00+03:00

2025-06-19T14:05:00+03:00

2025-06-19T14:05:00+03:00

каменск-уральский

курган

курганская область

южно-уральская железная дорога

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на участке приостановлено, сообщила пресс-служба ЮУЖД. "Девятнадцатого июня в 12.14 по местному времени (10.14 мск) на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский – Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский – Курган приостановлено", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250406/poezd-2009678662.html

каменск-уральский

курган

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каменск-уральский, курган, курганская область, южно-уральская железная дорога, происшествия