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В Курганской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 19.06.2025
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14:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/poezd-2023900340.html
В Курганской области поезд сошел с рельсов
В Курганской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 19.06.2025
В Курганской области поезд сошел с рельсов
Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:05:00+03:00
2025-06-19T14:05:00+03:00
каменск-уральский
курган
курганская область
южно-уральская железная дорога
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на участке приостановлено, сообщила пресс-служба ЮУЖД. "Девятнадцатого июня в 12.14 по местному времени (10.14 мск) на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский – Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский – Курган приостановлено", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении.
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каменск-уральский, курган, курганская область, южно-уральская железная дорога, происшествия
Каменск-Уральский, Курган, Курганская область, Южно-Уральская железная дорога, Происшествия
В Курганской области поезд сошел с рельсов

В Курганской области 11 вагонов поезда сошли с рельсов, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 10 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Курган Южноуральской железной дороги в четверг, движение поездов на участке приостановлено, сообщила пресс-служба ЮУЖД.
"Девятнадцатого июня в 12.14 по местному времени (10.14 мск) на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский – Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский – Курган приостановлено", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении.
Место схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Московской области сошел с рельс локомотив грузового поезда
6 апреля, 19:37
 
Каменск-УральскийКурганКурганская областьЮжно-Уральская железная дорогаПроисшествия
 
 
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