https://ria.ru/20250619/podmoskove-2023921845.html
Подмосковье продолжит реализацию совместных проектов с "МегаФоном"
Подмосковье продолжит реализацию совместных проектов с "МегаФоном" - РИА Новости, 19.06.2025
Подмосковье продолжит реализацию совместных проектов с "МегаФоном"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО "МегаФон" Хачатур Помбухчан подписали соглашение о сотрудничестве, церемония прошла в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:51:00+03:00
2025-06-19T14:51:00+03:00
2025-06-19T14:51:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО "МегаФон" Хачатур Помбухчан подписали соглашение о сотрудничестве, церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Мы внедряем цифровые технологии во все сферы жизни Подмосковья. ЖКХ – одно из ключевых направлений, где для нас важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. Компания “МегаФон” нам в этом помогает. Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, МегаФон будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. На сегодняшний день оператор обеспечивает работу 285 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха Московской области (всего в регионе 309 стационарных постов экомониторинга, а также 18 автоматизированных станций контроля загрязнения). В планах – доукомплектовать их оборудованием, а также ввести в эксплуатацию новые. Кроме того, компания установила умные датчики в 500 подмосковных котельных. Устройства помогают следить за показателями теплоносителя, а, в случае отклонений от нормы, они присылают оповещения инженерам, чтобы те смогли оперативно отреагировать. Такие датчики уже установлены почти на более чем 2,2 тысячи всех котельных в Подмосковье. Данные отображаются на специальной карте в центре управления регионом. Еще одно направление совместной работы – перевод на отечественное программное обеспечение ключевых предприятий области в сфере ЖКХ. Оператор будет отвечать не только за техническую совместимость ПО с существующей инфраструктурой, но и за сопровождение, обучение персонала, а также техподдержку. Кроме того, оператор продолжает расширять покрытие и емкость сотовой сети в регионе. В 2025 году оператор построит и проведет модернизацию более 600 базовых станций по всей Московской области.
https://ria.ru/20250618/nedvizhimost-2023607739.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Подмосковье продолжит реализацию совместных проектов с "МегаФоном"
Подмосковье продолжит сотрудничество с оператором "МегаФон"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО "МегаФон" Хачатур Помбухчан подписали соглашение о сотрудничестве, церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Мы внедряем цифровые технологии во все сферы жизни Подмосковья. ЖКХ – одно из ключевых направлений, где для нас важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. Компания “МегаФон” нам в этом помогает. Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, МегаФон будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
На сегодняшний день оператор обеспечивает работу 285 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха Московской области (всего в регионе 309 стационарных постов экомониторинга, а также 18 автоматизированных станций контроля загрязнения). В планах – доукомплектовать их оборудованием, а также ввести в эксплуатацию новые.
Кроме того, компания установила умные датчики в 500 подмосковных котельных. Устройства помогают следить за показателями теплоносителя, а, в случае отклонений от нормы, они присылают оповещения инженерам, чтобы те смогли оперативно отреагировать. Такие датчики уже установлены почти на более чем 2,2 тысячи всех котельных в Подмосковье. Данные отображаются на специальной карте в центре управления регионом.
Еще одно направление совместной работы – перевод на отечественное программное обеспечение ключевых предприятий области в сфере ЖКХ. Оператор будет отвечать не только за техническую совместимость ПО с существующей инфраструктурой, но и за сопровождение, обучение персонала, а также техподдержку.
Кроме того, оператор продолжает расширять покрытие и емкость сотовой сети в регионе. В 2025 году оператор построит и проведет модернизацию более 600 базовых станций по всей Московской области.