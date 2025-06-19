Миллер и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер обсудил на ПМЭФ ключевые вопросы сотрудничества с КНР в газовой сфере
Алексей Миллер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на Петербургском международном экономическом форуме обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: Алексей Миллер и Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.
Указано, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.
Участники встречи рассмотрели ход реализации проекта "дальневосточного" маршрута. Старт поставок по нему запланирован на 2027 год.
Добавляется, что Алексей Миллер и Дин Сюэсян также обсудили перспективные проекты в газовой сфере. Стороны выразили намерение укреплять взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие экономик и благополучие граждан России и Китая.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.
В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.