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Миллер и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 19.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
22:39 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pmef-2024059705.html
Миллер и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 19.06.2025
Миллер и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на Петербургском международном экономическом форуме обсудили ключевые вопросы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:39:00+03:00
2025-06-19T22:39:00+03:00
пмэф-2025
экономика
китай
алексей миллер
газпром
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на Петербургском международном экономическом форуме обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: Алексей Миллер и Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Отмечается, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров. Указано, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.Участники встречи рассмотрели ход реализации проекта "дальневосточного" маршрута. Старт поставок по нему запланирован на 2027 год.Добавляется, что Алексей Миллер и Дин Сюэсян также обсудили перспективные проекты в газовой сфере. Стороны выразили намерение укреплять взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие экономик и благополучие граждан России и Китая.Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".​ ​1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/turtsija-2024004823.html
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экономика, китай, алексей миллер, газпром, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Китай, Алексей Миллер, Газпром, Россия
Миллер и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер обсудил на ПМЭФ ключевые вопросы сотрудничества с КНР в газовой сфере

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на Петербургском международном экономическом форуме обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: Алексей Миллер и Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак
Вчера, 18:01
Отмечается, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.
Указано, что на встрече дана высокая оценка взаимодействию сторон в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Отмечено, что общий объем экспорта трубопроводного газа с начала поставок в Китай уже превысил 100 миллиардов кубометров.
Участники встречи рассмотрели ход реализации проекта "дальневосточного" маршрута. Старт поставок по нему запланирован на 2027 год.
Добавляется, что Алексей Миллер и Дин Сюэсян также обсудили перспективные проекты в газовой сфере. Стороны выразили намерение укреплять взаимовыгодное партнерство, направленное на развитие экономик и благополучие граждан России и Китая.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Вчера, 03:22
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома".​ ​1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.
В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа
Вчера, 06:08
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаКитайАлексей МиллерГазпромРоссия
 
 
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