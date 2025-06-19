Кузбасс подпишет соглашения на 50 миллиардов рублей на полях ПМЭФ
Середюк: Кузбасс планирует подписать соглашения на 50 млрд рублей на полях ПМЭФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Кузбасс планирует подписать соглашения на сумму 50 миллиардов рублей на полях ПМЭФ, заявил в интервью РИА Новости губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Уже несколько лет Кузбасс активно участвует в Петербургском экономическом форуме, и основная цель – это встретиться с потенциальными инвесторами, с тем бизнесом, который уже реализует проекты… Как правило, подписываем соглашения с регионами о сотрудничестве… Это дает нам возможность проводить совместные спортивные мероприятия, творческий обмен", - сказал Середюк.
"Что же касается сумм подписания, то на текущем форуме мы планируем подписать соглашения на общую сумму 50 миллиардов рублей, что позволит нам создать новые рабочие места, не менее 2 тысяч рабочих мест. Это сельское хозяйство, это энергетика, это туризм", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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