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Замминистра торговли Турции назвал ПМЭФ престижным форумом - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:10 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pmef-2024009069.html
Замминистра торговли Турции назвал ПМЭФ престижным форумом
Замминистра торговли Турции назвал ПМЭФ престижным форумом - РИА Новости, 19.06.2025
Замминистра торговли Турции назвал ПМЭФ престижным форумом
Замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу назвал ПМЭФ очень престижным и отметил, что на форуме представлено много турецких компаний, сообщает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:10:00+03:00
2025-06-19T18:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу назвал ПМЭФ очень престижным и отметил, что на форуме представлено много турецких компаний, сообщает корреспондент РИА Новости. Замминистра торговли назвал очень престижным ПМЭФ, на форуме много турецких компаний "Этот форум очень престижный. И участие Турции, со стороны бизнеса, очень широкое. Мы видим, что интерес высок. Сегодня также наш министр энергетики будет здесь. Он будет присутствовать на панелях, и его присутствии свидетельствует, что мы собираемся нарастить наше сотрудничество в различных секторах. Давайте посмотрим завтра, какие компании и какие области станут нашими ключевыми результатами после этого форума", - сказал собеседник агентства. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, турция, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Турция, Россия
Замминистра торговли Турции назвал ПМЭФ престижным форумом

Замглавы Минторга Тузджу: на ПМЭФ представлено много турецких компаний

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу назвал ПМЭФ очень престижным и отметил, что на форуме представлено много турецких компаний, сообщает корреспондент РИА Новости.
Замминистра торговли назвал очень престижным ПМЭФ, на форуме много турецких компаний
"Этот форум очень престижный. И участие Турции, со стороны бизнеса, очень широкое. Мы видим, что интерес высок. Сегодня также наш министр энергетики будет здесь. Он будет присутствовать на панелях, и его присутствии свидетельствует, что мы собираемся нарастить наше сотрудничество в различных секторах. Давайте посмотрим завтра, какие компании и какие области станут нашими ключевыми результатами после этого форума", - сказал собеседник агентства.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Турция ищет возможности увеличить объем торговли с Россией
15:01
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТурцияРоссия
 
 
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