https://ria.ru/20250619/pmef-2023980387.html

На ПМЭФ раздали около пяти тысяч футболок с цитатами Путина и Лаврова

На ПМЭФ раздали около пяти тысяч футболок с цитатами Путина и Лаврова - РИА Новости, 19.06.2025

На ПМЭФ раздали около пяти тысяч футболок с цитатами Путина и Лаврова

Порядка 5 тысяч футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова... РИА Новости, 19.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Порядка 5 тысяч футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова раздали за два дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказала РИА Новости директор по развитию компании Zasport Екатерина Быкова. На стенде Башкортостана гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Лаврова или главы республики Радия Хабирова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях. "Мы перевыполнили наш план, если так можно это назвать. Сегодня очередь к нашему стенду еще перекрывала проходы к другим стендам. Распространили мы много футболок - это порядка 5 тысяч, даже чуть больше", - сказала Быкова. Также, по ее словам, футболками активно интересовались представители иностранных делегаций, в частности они выбирали цитаты Путина. "Очень понравились цитаты "Вместе мы всё преодолеем", "Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи". И, конечно, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров и здесь его легендарная уже фраза "Нафиг я сюда пришёл?". Это стало прям топ-3", - сообщила Быкова. Она отметила, что в прошлом году на ПМЭФ компания раздала 3 тысячи футболок. "В этом году 5 тысяч. Значит, мы в следующем году будем расширять горизонты", - добавила Быкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

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россия, владимир путин, сергей лавров, республика башкортостан, радий хабиров