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Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком - РИА Новости, 19.06.2025
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15:39 19.06.2025 (обновлено: 15:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/pmef-2023939758.html
Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком
Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком
Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях Петербургского международного... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:39:00+03:00
2025-06-19T15:49:00+03:00
турция
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
александр новак
россия
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обсудил с ним двусторонние проекты в области газа и атомной энергетики, влияние региональных событий на энергетические рынки."Мы находимся в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума мы сначала встретились с заместителем председателя правительства России, господином Александром Новаком. Мы обсудили существующие проекты между нашими странами, особенно в области природного газа и атомной энергетики, а также новые возможности сотрудничества в будущем. У нас была продуктивная встреча, на которой мы также всесторонне обсудили влияние региональных событий на энергетические рынки", - написал Байрактар в соцсети Х.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, александр новак, россия
Турция, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Александр Новак, Россия
Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком

Глава Минэнерго Турции обсудил с Новаком проекты в области газа и энергетики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Новак и Альпарслан Байрактар на встрече
Александр Новак и Альпарслан Байрактар на встрече - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Новак и Альпарслан Байрактар на встрече. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обсудил с ним двусторонние проекты в области газа и атомной энергетики, влияние региональных событий на энергетические рынки.
"Мы находимся в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума мы сначала встретились с заместителем председателя правительства России, господином Александром Новаком. Мы обсудили существующие проекты между нашими странами, особенно в области природного газа и атомной энергетики, а также новые возможности сотрудничества в будущем. У нас была продуктивная встреча, на которой мы также всесторонне обсудили влияние региональных событий на энергетические рынки", - написал Байрактар в соцсети Х.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ТурцияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаАлександр НовакРоссия
 
 
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