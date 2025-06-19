https://ria.ru/20250619/pmef-2023939758.html

Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком

Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком - РИА Новости, 19.06.2025

Глава Минэнерго Турции провел переговоры с Новаком

Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях Петербургского международного... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:39:00+03:00

2025-06-19T15:39:00+03:00

2025-06-19T15:49:00+03:00

турция

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

александр новак

россия

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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обсудил с ним двусторонние проекты в области газа и атомной энергетики, влияние региональных событий на энергетические рынки."Мы находимся в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума мы сначала встретились с заместителем председателя правительства России, господином Александром Новаком. Мы обсудили существующие проекты между нашими странами, особенно в области природного газа и атомной энергетики, а также новые возможности сотрудничества в будущем. У нас была продуктивная встреча, на которой мы также всесторонне обсудили влияние региональных событий на энергетические рынки", - написал Байрактар в соцсети Х.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250412/glava-2010877692.html

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турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, александр новак, россия