https://ria.ru/20250619/pmef-2023789921.html
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:57:00+03:00
2025-06-19T12:57:00+03:00
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пмэф
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Международная программа второго дня ПМЭФ-2025.
РИА Новости
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2025
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 2
LIVE: Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 2
2025-06-19T12:57
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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пмэф, видео
ПМЭФ
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025.
2025-06-19T12:57
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PT1S
Международная программа второго дня ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
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Международная программа второго дня ПМЭФ-2025.