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Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:02:00+03:00
2025-06-19T09:02:00+03:00
2025-06-19T09:02:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
максим решетников
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов"
Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов"
2025-06-19T09:02
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PT95M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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экономика, эльвира набиуллина, максим решетников, видео
Экономика, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.
2025-06-19T09:02
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PT95M00S
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.