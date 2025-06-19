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Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025

Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:02:00+03:00

2025-06-19T09:02:00+03:00

2025-06-19T09:02:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

максим решетников

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.

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Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" 2025-06-19T09:02 true PT95M00S

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экономика, эльвира набиуллина, максим решетников, видео