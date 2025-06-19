Рейтинг@Mail.ru
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pmef-2023789366.html
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:02:00+03:00
2025-06-19T09:02:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023791840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_348e93744faa2ae3c9725dee8782c66f.jpg
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов"
Набиуллина и Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов"
2025-06-19T09:02
true
PT95M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023791840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88c632ebe6471929a92fa7610aef03df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, максим решетников, видео
Экономика, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников
Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.
2025-06-19T09:02
true
PT95M00S

Сессия с Набиуллиной и Решетниковым на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников выступают на сессии "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов" на ПМЭФ-2025.
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала