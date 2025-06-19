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RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике
RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 19.06.2025
RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике
Объединенная компания Wildberries & Russ ("РВБ") заинтересована в инвестировании в туристические проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, ей сделан ряд... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:20:00+03:00
2025-06-19T06:20:00+03:00
2025-06-19T10:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries & Russ ("РВБ") заинтересована в инвестировании в туристические проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, ей сделан ряд предложений по площадкам для создания туркомплексов, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду в пресс-службе Минвостокразвития РИА Новости сообщили, что Чекунков и глава объединенной компании Wildberries & Russ ("РВБ") Татьяна Ким провели встречу на полях ПМЭФ-2025, и предприниматели из регионов Дальневосточного федерального округа теперь смогут активнее реализовывать товары на маркетплейсе Wildberries. "Обсуждали развитие туризма. Wildberries заинтересован в инвестициях в туристические проекты на Дальнем Востоке, в Арктике. Мы предложили несколько конкретных площадок на Байкале, в Еврейской автономной области, на Сахалине и в нескольких арктических регионах, где могут быть созданы современные туристические комплексы", - сказал Чекунков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, дальний восток, арктика, байкал, алексей чекунков, татьяна ким (бакальчук), wildberries
ПМЭФ-2025, Экономика, Дальний Восток, Арктика, Байкал, Алексей Чекунков, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике
Чекунков: RWB заинтересована в развитии туризма на Дальнем Востоке и в Арктике