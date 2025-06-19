https://ria.ru/20250619/ploschadki-2023775273.html

RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике

RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 19.06.2025

RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике

Объединенная компания Wildberries & Russ ("РВБ") заинтересована в инвестировании в туристические проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, ей сделан ряд... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:20:00+03:00

2025-06-19T06:20:00+03:00

2025-06-19T10:57:00+03:00

пмэф-2025

экономика

дальний восток

арктика

байкал

алексей чекунков

татьяна ким (бакальчук)

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_af7885d38bf9ee5a5922d52e69edfb99.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries & Russ ("РВБ") заинтересована в инвестировании в туристические проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, ей сделан ряд предложений по площадкам для создания туркомплексов, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду в пресс-службе Минвостокразвития РИА Новости сообщили, что Чекунков и глава объединенной компании Wildberries & Russ ("РВБ") Татьяна Ким провели встречу на полях ПМЭФ-2025, и предприниматели из регионов Дальневосточного федерального округа теперь смогут активнее реализовывать товары на маркетплейсе Wildberries. "Обсуждали развитие туризма. Wildberries заинтересован в инвестициях в туристические проекты на Дальнем Востоке, в Арктике. Мы предложили несколько конкретных площадок на Байкале, в Еврейской автономной области, на Сахалине и в нескольких арктических регионах, где могут быть созданы современные туристические комплексы", - сказал Чекунков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/chekunki-2023772141.html

дальний восток

арктика

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, арктика, байкал, алексей чекунков, татьяна ким (бакальчук), wildberries