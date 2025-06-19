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Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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22:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/peskov-2024061996.html
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков
Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:58:00+03:00
2025-06-19T22:58:00+03:00
ближний восток
израиль
иран
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается прямого или косвенного распространения той войны, которая началась неделей ранее, на различные страны региона: да, угроза расширения географии этого конфликта - это то, о чем мы говорили с самого начала. Потенциально это очень опасный процесс, опасен он своими последствиями. Мы видим, что регион полон противоречиями, и такие конфликты способны воспламенить весь регион", - сказал Песков в интервью RT.
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ближний восток, израиль, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Ближний Восток, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков

Песков: конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить весь Ближний Восток

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается прямого или косвенного распространения той войны, которая началась неделей ранее, на различные страны региона: да, угроза расширения географии этого конфликта - это то, о чем мы говорили с самого начала. Потенциально это очень опасный процесс, опасен он своими последствиями. Мы видим, что регион полон противоречиями, и такие конфликты способны воспламенить весь регион", - сказал Песков в интервью RT.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Песков рассказал о заявлении МИД по ситуации между Израилем и Ираном
13 июня, 11:21
 
Ближний ВостокИзраильИранДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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