https://ria.ru/20250619/peskov-2024061996.html

Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков

Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков

Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:58:00+03:00

2025-06-19T22:58:00+03:00

2025-06-19T22:58:00+03:00

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дмитрий песков

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается прямого или косвенного распространения той войны, которая началась неделей ранее, на различные страны региона: да, угроза расширения географии этого конфликта - это то, о чем мы говорили с самого начала. Потенциально это очень опасный процесс, опасен он своими последствиями. Мы видим, что регион полон противоречиями, и такие конфликты способны воспламенить весь регион", - сказал Песков в интервью RT.

https://ria.ru/20250613/peskov-2022624348.html

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ближний восток, израиль, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире