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Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков
Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:58:00+03:00
2025-06-19T22:58:00+03:00
2025-06-19T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ближний Восток полон противоречий, конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить регион, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается прямого или косвенного распространения той войны, которая началась неделей ранее, на различные страны региона: да, угроза расширения географии этого конфликта - это то, о чем мы говорили с самого начала. Потенциально это очень опасный процесс, опасен он своими последствиями. Мы видим, что регион полон противоречиями, и такие конфликты способны воспламенить весь регион", - сказал Песков в интервью RT.
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Ближний Восток, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков
Песков: конфликт между Израилем и Ираном может воспламенить весь Ближний Восток