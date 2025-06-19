https://ria.ru/20250619/peskov-2024056339.html
В Кремле оценили возможность возвращения западных компаний в Россию
В Кремле оценили возможность возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле оценили возможность возвращения западных компаний в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично, есть гипотетические рассуждения об этом, но РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:21:00+03:00
2025-06-19T22:21:00+03:00
2025-06-19T22:21:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично, есть гипотетические рассуждения об этом, но практических шагов никто не делает. "Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учётом вот этого статуса-кво", - сказал Песков в интервью RT.
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили возможность возвращения западных компаний в Россию
Песков: возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично