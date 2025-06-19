https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html

Песков высказался об интересах России в Сирии

Песков высказался об интересах России в Сирии - РИА Новости, 19.06.2025

Песков высказался об интересах России в Сирии

У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:50:00+03:00

2025-06-19T21:50:00+03:00

2025-06-19T22:16:00+03:00

россия

сирия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы имеем там свои интересы, нам надо эти свои интересы обеспечивать посредством диалога", - сказал Песков в интервью RT. Он также указал на необходимость "налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения".

https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html

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2025

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россия, сирия, дмитрий песков, в мире