https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html
Песков высказался об интересах России в Сирии
Песков высказался об интересах России в Сирии - РИА Новости, 19.06.2025
Песков высказался об интересах России в Сирии
У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:50:00+03:00
2025-06-19T21:50:00+03:00
2025-06-19T22:16:00+03:00
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сирия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы имеем там свои интересы, нам надо эти свои интересы обеспечивать посредством диалога", - сказал Песков в интервью RT. Он также указал на необходимость "налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения".
https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html
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россия, сирия, дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался об интересах России в Сирии
Песков заявил, что Россия должна обеспечивать интересы в Сирии через диалог