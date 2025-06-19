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Песков высказался об интересах России в Сирии - РИА Новости, 19.06.2025
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21:50 19.06.2025 (обновлено: 22:16 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html
Песков высказался об интересах России в Сирии
Песков высказался об интересах России в Сирии - РИА Новости, 19.06.2025
Песков высказался об интересах России в Сирии
У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:50:00+03:00
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россия
сирия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы имеем там свои интересы, нам надо эти свои интересы обеспечивать посредством диалога", - сказал Песков в интервью RT. Он также указал на необходимость "налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения".
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россия, сирия, дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался об интересах России в Сирии

Песков заявил, что Россия должна обеспечивать интересы в Сирии через диалог

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У России есть свои интересы в Сирии, РФ должна обеспечивать их через диалог с действующими властями страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы имеем там свои интересы, нам надо эти свои интересы обеспечивать посредством диалога", - сказал Песков в интервью RT.
Он также указал на необходимость "налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения".
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Межгосударственные отношения России и Сирии
15 марта 2023, 05:24
 
РоссияСирияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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