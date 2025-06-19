https://ria.ru/20250619/peskov-2023984065.html
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:24:00+03:00
2025-06-19T17:24:00+03:00
2025-06-19T17:39:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении конфликта между Ираном и Израилем, отметив, что данные вопросы - это разные треки."Это разные треки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250619/tramp-2023990795.html
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в мире, сша, ближний восток, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, дмитрий песков
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке
Песков прокомментировал возможное участие США в конфликте Ирана и Израиля