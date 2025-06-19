https://ria.ru/20250619/peskov-2023984065.html

Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке

Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025

Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:24:00+03:00

2025-06-19T17:24:00+03:00

2025-06-19T17:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

россия

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении конфликта между Ираном и Израилем, отметив, что данные вопросы - это разные треки."Это разные треки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250619/tramp-2023990795.html

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иран

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в мире, сша, ближний восток, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, дмитрий песков