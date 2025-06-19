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Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
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17:24 19.06.2025 (обновлено: 17:39 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023984065.html
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:24:00+03:00
2025-06-19T17:39:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении конфликта между Ираном и Израилем, отметив, что данные вопросы - это разные треки."Это разные треки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, сша, ближний восток, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, дмитрий песков
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке

Песков прокомментировал возможное участие США в конфликте Ирана и Израиля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние на взаимоотношения РФ и США возможное участие Вашингтона в обострении конфликта между Ираном и Израилем, отметив, что данные вопросы - это разные треки.
"Это разные треки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп не делился с Россией планами по ситуации с Ираном и Израилем
17:33
 
В миреСШАБлижний ВостокИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРоссияДмитрий Песков
 
 
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