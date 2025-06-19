https://ria.ru/20250619/peskov-2023974767.html

В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:02:00+03:00

2025-06-19T17:02:00+03:00

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дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон", - отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание в Кремле, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали из РФ после 2022 года. "Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20250211/volodin-1998639782.html

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россия, израиль, дмитрий песков, общество, в мире