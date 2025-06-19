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В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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17:02 19.06.2025 (обновлено: 17:03 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023974767.html
В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля
В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля
Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:02:00+03:00
2025-06-19T17:03:00+03:00
россия
израиль
дмитрий песков
общество
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон", - отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание в Кремле, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали из РФ после 2022 года. "Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак", - добавил представитель Кремля.
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россия, израиль, дмитрий песков, общество, в мире
Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Общество, В мире
В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

Песков: возвращение релокантов из Израиля не повлияет на российское общество

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Возвращение российских соотечественников, которые жили в других странах и не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон", - отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание в Кремле, как отразится на обществе возвращение российских соотечественников из Израиля, которые уехали из РФ после 2022 года.
"Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак", - добавил представитель Кремля.
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