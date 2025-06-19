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Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино" - РИА Новости, 19.06.2025
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15:11 19.06.2025 (обновлено: 16:12 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023928629.html
Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино"
Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино" - РИА Новости, 19.06.2025
Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино"
Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:11:00+03:00
2025-06-19T16:12:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
юлиана слащева
союзмультфильм
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения России и ее культуры в мире, и такой персонаж появится. "Нет, это, конечно, не надо согласовывать. Путин - это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя инициативу мультипликаторов. Глава Союзмультфильма, говоря о планах создания нового героя, высказала мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". На вопрос о том, кто еще из персонажей может составить такую яркую пару, Песков отметил: "Это уже пусть специалисты, пусть Юлиана рассуждает, ей виднее".
https://ria.ru/20250619/film-2023846243.html
https://ria.ru/20250513/putin--2016670545.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, юлиана слащева, союзмультфильм, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Политика
Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино"

Песков: появление Путина в "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения России и ее культуры в мире, и такой персонаж появится.
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"Нет, это, конечно, не надо согласовывать. Путин - это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя инициативу мультипликаторов.
Глава Союзмультфильма, говоря о планах создания нового героя, высказала мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". На вопрос о том, кто еще из персонажей может составить такую яркую пару, Песков отметил: "Это уже пусть специалисты, пусть Юлиана рассуждает, ей виднее".
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