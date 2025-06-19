https://ria.ru/20250619/peskov-2023928629.html

Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино"

Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино" - РИА Новости, 19.06.2025

Песков прокомментировал возможное появление Путина в "Простоквашино"

Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:11:00+03:00

2025-06-19T15:11:00+03:00

2025-06-19T16:12:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

юлиана слащева

союзмультфильм

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения России и ее культуры в мире, и такой персонаж появится. "Нет, это, конечно, не надо согласовывать. Путин - это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя инициативу мультипликаторов. Глава Союзмультфильма, говоря о планах создания нового героя, высказала мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". На вопрос о том, кто еще из персонажей может составить такую яркую пару, Песков отметил: "Это уже пусть специалисты, пусть Юлиана рассуждает, ей виднее".

https://ria.ru/20250619/film-2023846243.html

https://ria.ru/20250513/putin--2016670545.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, юлиана слащева, союзмультфильм, политика