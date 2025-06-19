https://ria.ru/20250619/perov-2024011260.html

Перов: К 2030 году Сколково станет "фабрикой" технологических лидеров

Перов: К 2030 году Сколково станет "фабрикой" технологических лидеров - РИА Новости, 19.06.2025

Перов: К 2030 году Сколково станет "фабрикой" технологических лидеров

Инновационный центр "Сколково" к 2030 году должен стать фабрикой технологических лидеров — компаний, которые будут создавать собственные технологии, производить РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:18:00+03:00

2025-06-19T18:18:00+03:00

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сколково

россия

сергей перов

технологии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" к 2030 году должен стать фабрикой технологических лидеров — компаний, которые будут создавать собственные технологии, производить высокотехнологичную продукцию и играть ключевую роль в технологическом развитии страны, заявил председатель правления Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Сергей Перов. Перов представил стратегию развития инновационного центра на панельной дискуссии "Сколково 2.0: инфраструктура для прорыва" в рамках ПМЭФ-2025. Он напомнил, что за 15 лет работы инновационный центр "Сколково" превратился в экосистему, объединяющую более 5 тысяч технологических компаний, почти 1 миллион квадратных метров инфраструктуры и целый город, где комфортно работать и жить. "42,6 миллиарда рублей — это наша гордость. Именно столько внебюджетных инвестиций привлекли участники проекта за 2024 год. Это яркий результат работы наших резидентов и доказательство того, что их разработки востребованы рынком. В начале прошлого года в эту цифру мало кто верил — тогда скептики не прогнозировали даже половины. Сегодня это наша общая победа — продукты, которые создаются при нашей поддержке", — приводятся в сообщении фонда слова Перова. В ближайшие пять лет "Сколково" ставит перед собой задачу вырастить как минимум 20 технологических лидеров, включая по крайней мере пять, основанных на разработках Сколтеха. Кроме того, планируется создать условия для развития 6,7 тысячи малых технологических компаний, довести суммарную годовую выручку малых технологических компаний до 1 триллиона рублей и привлечь 335 миллиардов рублей инвестиций в проекты участников "Сколково". Перов добавил, что до 2030 года в "Сколково" планируется создать не менее 80 тысяч рабочих мест, а экосистема обеспечит ежегодную подготовку тысячи квалифицированных инженеров и 350 студентов Сколтеха. Площадь объектов на территории центра планируется увеличить до 2,8 миллиона квадратных метров за счет новых технопарков, центров НИОКР, образовательных и культурных объектов, создания не менее пяти собственных линий технологической разработки, которые позволят выпускать высокотехнологичную продукцию. Перов также отметил, что "Сколково" активно интегрируется в экономику Москвы: почти 60% проектов фонда реализуются с участием московских компаний. Как отмечалось в ходе дискуссии, при достижении технологического лидерства к усилиям профильных институтов ВЭБ.РФ: ФРП, Сколково, ФСИ, РФРИТ добавляются новые направления с участием самой группы. Ее новая стратегия до 2030 года предусматривает поддержку кооперации для организации производств на собственных линиях разработки, формирование холдингов в стратегических отраслях с высоким экспортным потенциалом, рост эффективности работы промышленных предприятий через реализацию программ повышения производительности труда, цифровизации, роботизации. В итоге в России должны появиться не менее 5 собственных линий разработки средств реабилитации, лекарственных препаратов и вакцин, робототехники и другой высокотехнологичной продукции, а также не менее 7 технологических холдингов и 750 новых производств промышленной продукции, которые в совокупности дадут почти 50 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023833799.html

https://ria.ru/20250424/skolkovo-2013058227.html

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сколково, россия, сергей перов, технологии, вэб.рф (вэб)