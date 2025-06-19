Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. Итоги саммита — в материале РИА Новости.
Декларация о стратегическом партнерстве
- Стратегическое партнерство России и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, основано на взаимной выгоде и доверии и охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную и научную.
- Москва и Джакарта намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран.
- Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии отношений в области технологий, инноваций и промышленности.
- Стороны намерены укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.
- Сотрудничество России и Индонезии в экономике предполагает продвижение отношений между банками для обеспечения прямых расчетов в нацвалютах.
- Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества.
- Стороны готовы к активизации обмена учеными и поощрению сотрудничества в области научных исследований.
- Москва и Джакарта намерены расширять сотрудничество в области энергетики, добычи полезных ископаемых, биотехнологий.
- Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке.
- Стороны намерены развивать военно-техническое сотрудничество для укрепления оборонных потенциалов.
Заявления Путина
- Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются.
- Джакарта — один из ключевых партнеров Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому.
- Присоединение Джакарты к БРИКС будет иметь высокую добавленную стоимость для развития объединения.
- Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях.
- Переговоры лидеров прошли содержательно, был обсужден целый спектр актуальных вопросов взаимодействия.
- Также главы государств обсудили основные темы международной повестки.
- Индонезия — один из ведущих азиатских внешнеторговых партнеров России.
- Товарооборот двух стран за первые четыре месяца 2025 года увеличился на 40%.
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия
14 апреля, 09:23
- Выросли встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельскохозяйственного сырья.
- Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для активизации торговли, Путин выразил надежду, что соответствующее соглашение скоро будет подписано.
- Россия готова расширять возможности для поставки Индонезии углеводородов, нефти и СПГ.
- Москва готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов.
- Россия открыта к взаимодействию с Джакартой в сфере мирного атома;
- Москва также готова к сотрудничеству во многих наукоемких областях, например, в космосе, цифровизации, ИИ.
- За последнее время сделано многое для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран.
- Визит Субианто послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнерства Москвы и Джакарты.
- Россия и Индонезия отстаивают принципы верховенства международного права и суверенитета, выступают за мирное и устойчивое развитие АТР.
Заявления президента Индонезии
- Субианто поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.
- Россия для Индонезии — стратегический партнер и дружественная страна.
- Джакарта готова к увеличению числа прямых рейсов между государствами.
- Индонезия заинтересована в увеличении числа своих граждан, обучающихся по стипендии в России.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.