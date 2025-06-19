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Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. Итоги саммита — в материале РИА... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:39:00+03:00

2025-06-19T18:39:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. Итоги саммита — в материале РИА Новости.Декларация о стратегическом партнерствеЗаявления ПутинаЗаявления президента ИндонезииПрезидент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/putin-2023735213.html

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Путин и президент Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве Путин и президент Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве 2025-06-19T18:39 true PT0M51S

Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров 2025-06-19T18:39 true PT0M24S

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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире