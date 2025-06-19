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Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:39 19.06.2025 (обновлено: 19:08 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023984908.html
Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. Итоги саммита — в материале РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:39:00+03:00
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пмэф-2025
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
в мире
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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. Итоги саммита — в материале РИА Новости.Декларация о стратегическом партнерствеЗаявления ПутинаЗаявления президента ИндонезииПрезидент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023735213.html
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Путин и президент Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве
Путин и президент Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве
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Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров
Заявление Путина после российско-индонезийских переговоров
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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире

Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. Итоги саммита — в материале РИА Новости.
  • Встреча длилась более трех часов.
  • Путин и Субианто приняли Декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии.
  • РФПИ и фонд Индонезии подписали соглашение о создании инвестплатформы объемом два миллиарда евро.
  • Также подписаны другие документы между странами.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
России есть, что предложить Индонезии в технологической сфере, заявил Путин
00:21
Декларация о стратегическом партнерстве
  • Стратегическое партнерство России и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, основано на взаимной выгоде и доверии и охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную и научную.
  • Москва и Джакарта намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран.
  • Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии отношений в области технологий, инноваций и промышленности.
  • Стороны намерены укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.
  • Сотрудничество России и Индонезии в экономике предполагает продвижение отношений между банками для обеспечения прямых расчетов в нацвалютах.
  • Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества.
  • Стороны готовы к активизации обмена учеными и поощрению сотрудничества в области научных исследований.
  • Москва и Джакарта намерены расширять сотрудничество в области энергетики, добычи полезных ископаемых, биотехнологий.
  • Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке.
  • Стороны намерены развивать военно-техническое сотрудничество для укрепления оборонных потенциалов.
Заявления Путина
  • Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются.
  • Джакарта — один из ключевых партнеров Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому.
  • Присоединение Джакарты к БРИКС будет иметь высокую добавленную стоимость для развития объединения.
  • Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях.
  • Переговоры лидеров прошли содержательно, был обсужден целый спектр актуальных вопросов взаимодействия.
  • Также главы государств обсудили основные темы международной повестки.
  • Индонезия — один из ведущих азиатских внешнеторговых партнеров России.
  • Товарооборот двух стран за первые четыре месяца 2025 года увеличился на 40%.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия
14 апреля, 09:23
  • Выросли встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельскохозяйственного сырья.
  • Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для активизации торговли, Путин выразил надежду, что соответствующее соглашение скоро будет подписано.
  • Россия готова расширять возможности для поставки Индонезии углеводородов, нефти и СПГ.
  • Москва готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе и к модернизации действующих нефтяных комплексов.
  • Россия открыта к взаимодействию с Джакартой в сфере мирного атома;
  • Москва также готова к сотрудничеству во многих наукоемких областях, например, в космосе, цифровизации, ИИ.
  • За последнее время сделано многое для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран.
  • Визит Субианто послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнерства Москвы и Джакарты.
  • Россия и Индонезия отстаивают принципы верховенства международного права и суверенитета, выступают за мирное и устойчивое развитие АТР.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия помогала в установлении государственности Индонезии, напомнил Путин
17:53
Заявления президента Индонезии
  • Субианто поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.
  • Россия для Индонезии — стратегический партнер и дружественная страна.
  • Джакарта готова к увеличению числа прямых рейсов между государствами.
  • Индонезия заинтересована в увеличении числа своих граждан, обучающихся по стипендии в России.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025РоссияИндонезияВладимир ПутинПрабово СубиантоВ мире
 
 
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