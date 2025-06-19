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Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
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14:10 19.06.2025 (обновлено: 14:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peredacha-2023903341.html
Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной
Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной
Возможности передачи Украине новой партии тел погибших солдат будет предметом обсуждения на новом раунде российско-украинских переговоров, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:10:00+03:00
2025-06-19T14:31:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможности передачи Украине новой партии тел погибших солдат будет предметом обсуждения на новом раунде российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это предмет обсуждения на следующем раунде", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html
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украина, россия, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной

Песков: дальнейшую передачу тел боевиков ВСУ обсудят на новой встрече с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможности передачи Украине новой партии тел погибших солдат будет предметом обсуждения на новом раунде российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это предмет обсуждения на следующем раунде", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины
10:25
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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