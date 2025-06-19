https://ria.ru/20250619/peredacha-2023903341.html

Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной

Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025

Песков рассказал о возможной теме нового раунда переговоров с Украиной

Возможности передачи Украине новой партии тел погибших солдат будет предметом обсуждения на новом раунде российско-украинских переговоров, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:10:00+03:00

2025-06-19T14:10:00+03:00

2025-06-19T14:31:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Возможности передачи Украине новой партии тел погибших солдат будет предметом обсуждения на новом раунде российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это предмет обсуждения на следующем раунде", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html

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