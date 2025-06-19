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Путин назвал Индонезию одним из ключевых азиатских партнеров России
Путин назвал Индонезию одним из ключевых азиатских партнеров России - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал Индонезию одним из ключевых азиатских партнеров России
Индонезия является одним из ключевых партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:31:00+03:00
2025-06-19T17:31:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Индонезия является одним из ключевых партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин.В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."Подчеркну: Индонезия - один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
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ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, В мире, Владимир Путин, Стрельна
Путин назвал Индонезию одним из ключевых азиатских партнеров России
Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых азиатских партнеров России